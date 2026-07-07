Türk mahkemelerine kimse parmak sallayamaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un yargı süreçleri ve kendisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin ülkenin demokratik olgunluğu ve şeffaflığının göstergesi olduğunu belirten Gürlek, mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Yargılamalara yönelik siyasi baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin içişlerine müdahale etmeye kalkamaz" dedi. Gürlek, milli iradeyi ve hukuk devletini hedef alan siyasi ajandalara geçit vermeyeceklerini vurguladı.