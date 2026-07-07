Vatanı için Nene Hatun gibi direnişe koştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Milletin iradesine zincir vurmak isteyen FETÖ'cü hainlere karşı göğsünü siper eden Türk milleti, o gece destan yazdı. O destan yazanlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkmen bacım" olarak her fırsatta yâd ettiği Türkan Türkmen Tekin'di. Türkan Tekin, o gece Atatürk Havalimanı'na eşiyle gitmeye çalışırken hainlerin tankı vatandaşların üzerine sürmesiyle şehit oldu. Şehidin eşi Ramazan Tekin, hain kalkışmanın 10. yılında SABAH'a konuştu:

Televizyonu açar açmaz Türkan bana döndü ve 'Ramazan koş, vatan elden gidiyor' dedi. Tankları bile bile üzerimize sürdüler. Son sözü, 'Çocuklarım önce sana, sonra Allah'a emanet' oldu. Bizde o gece iman gücü vardı. Biz bu vatan için bedel ödedik, o hainler gibi 1 dolara satılmadık. Biz birlik ve beraberlikle o hainlerin planlarını terse çevirdik. Eşim 93 Harbi sırasında Erzurum'da vatan savunmasına katılan Nene Hatun gibi canını siper etti. Şehidimiz adına okullarımız var, inşallah binlerce Türkan Türkmen yetişecek. Bu çocuklar da bizim en büyük gururumuz. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor, programlarında eşimden 'Türkmen bacımız' diye bahsederek şehidimizin adını hep zikrediyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Devletimiz hep bizimle beraber" dedi.