Villaları uygun bulduk aldık

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasına ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 62. günde devam edildi. Duruşmada, İmamoğlu'nun şirketi İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savunma yaptı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan ve o dönemki değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi Ali Nuhoğlu aracılığıyla sadece 15 milyon TL bedelle kendi aile şirketi olan "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirdi. Bu devasa vurgun için hiçbir ticari geçmişi olmayan Güllüce Tarımcılık AŞ paravan olarak kullanıldı. Suç gelirlerinin aklanmasıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, villalar kâğıt üzerinde el değiştirmiş gibi gösterilerek İmamoğlu'nun mülkiyetine geçirildi.

Villalarla ilgili savunma yapan Yılmaz, fiyatı makul buldukları için satın almayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Satın alma işlemi için itirafçı işadamı Ali Nuhoğlu'na 5 milyon liralık 3 adet çek, Beylikdüzü İnvai Plus projesinden de 33 milyon değerinde bir villa verdiklerini aktardı.

Yılmaz, "Söz konusu villaları satın alırken villaların mülkiyetine sahip olan Güllüce Tarım A.Ş. ile birlikte satın almamızın sebebi vergisel mali külfetin az olması ve bizim için ekonomik olarak daha avantajlı olmasıdır" dedi.