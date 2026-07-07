Yaralı taşırken şehit düştü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu iki arkadaşı ile birlikte şehit olan 36 yaşındaki Vedat Büyüköztaş'ın Ankara'da yaşayan kardeşi Sedat Büyüköztaş (43), o kara gecenin 10'uncu yıldönümünde SABAH'a konuştu: "Hainler helikopterden vatandaşların üzerine doğru ateş etmiş. Ağabeyim, yaralılara yardım ederken tekrar ateş açılmış ve oracıkta iki arkadaşı ile birlikte şehit olmuş. Vurulmadan hemen önce arkadaşlarına, 'Helikopterden ateş açılacak, bizi vuracaklar kaçın' demiş ama kendisi kaçamamış. Orada bile kendi canını değil başkalarının canını düşünmüş. Hainler yaralıları taşıyanlara bile ateş etti.

Kayıplarımız oldu ama hainler hedeflerine ulaşamadı." Aksaraylı olan ancak Ankara'da mobilya ustası olarak çalışan Vedat Büyüköztaş, 2012 yılının Ağustos ayında büyük bir acı yaşadı. Ankara'dan bayram tatili için memleketi Aksaray'a doğru seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında eşi Sevda, çocukları Altay, Sudenaz ile teyzesi ve yeğenini kaybetti. Kendisi de yaralı olarak kurtulan Büyüköztaş, tüm acısını içine gömüp ayağa kalkmayı başardı. Vedat Büyüköztaş, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber alınca vatanı korumak için bir dakika bile düşünmedi. Kız kardeşine, 'Sokaklara ben çıkmazsam, başkası çıkmazsa bu vatanı kim koruyacak' dedi ve koşarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Darbeci hainler Genelkurmay'ın önünde bekleyen vatandaşların üzerine helikopterden ateş açtı. Büyüköztaş, ateş devam ederken bir an olsun düşünmeden yaralıların yardımına koştu. Büyüköztaş, yaralılara yardım ettiği esnada tekrar açılan sonucu vurularak şehit oldu. Şehidin kardeşi Sedat Büyüköztaş, "Ağabeyimin kahramanlığını unutturmadık, unutturmayacağız. Ben inanıyorum ki ağabeyim, eşine ve çocuklarına kavuştu. Onu çok özlüyorum. Çok acılar çekti ve huzura kavuştu. Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.