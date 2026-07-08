69 yaşında yüksek lisans yaptı: Baba oğulun mezuniyet sevinci

Eskişehir Seyitgazili grafik tasarımcı Ali Tekin Çam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hazırladığı "Mustafa Eren: Eserleri ve Türk Grafik Tasarımına Katkıları" başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak 69 yaşında yeniden mezuniyet heyecanı yaşadı. Akademiden mezuniyetinin üzerinden 43 yıl geçtikten sonra cübbe giyen Çam'ın bu mutluluğu, bir gün sonra İzmir'de özel bir kolejden mezun olan oğlu Ethem Tuğra Çam'ın töreniyle ikiye katlandı. Çam ailesi, iki günde iki farklı mezuniyet yaşayarak sıra dışı bir başarı öyküsüne imza attı.

ÖĞRENCİLİĞİ ÖZLEMİŞİM

Eğitim hayatı ile ilgili konuşan Çam, "Ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Son 30 yıldır mesleğimizin belleğine katkı sunabilmek amacıyla araştırmalar yapıyor, bunları kitaplaştırıyorum. Öğrenciliği özlediğimi fark ettim. Araştırmayı seviyorum; sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim üzerine çalışınca ortaya beni son derece mutlu eden bir eser çıktı" dedi.