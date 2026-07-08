ABB davasında gözler bilirkişi raporunda
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada yeni celse, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle kısa sürdü. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile organizasyon şirketi sahibi Onur Evren'in de aralarında bulunduğu bazı sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verirken, iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.