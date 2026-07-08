Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

'KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKANI SUNACAK'

Karargahın emniyetinin 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacağını vurgulayan Bakan Güler, "Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk, idare imkanı sunacak şekilde 'akıllı ve sürdürülebilir' bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim. Karargahımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör