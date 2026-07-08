Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!
Türkiye 20 yıl sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Dün düzenlenen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları karşılarken karargâhı bizzat tanıttı. İşte detaylar…
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO savunma bakanları için dün resepsiyon düzenlendi.
AY YILDIZ KARARGAHI İLK KEZ KAPILARINI AÇTI
İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Yeni karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladı.
'BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENDİ'
Bakan Güler, konuk bakanları Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askeri komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir. Bu karargahımız, yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.