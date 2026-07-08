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  • Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

Türkiye 20 yıl sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Dün düzenlenen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları karşılarken karargâhı bizzat tanıttı. İşte detaylar…

Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!
DHA

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO savunma bakanları için dün resepsiyon düzenlendi.

Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

AY YILDIZ KARARGAHI İLK KEZ KAPILARINI AÇTI

İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Yeni karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladı.

Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

'BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENDİ'

Bakan Güler, konuk bakanları Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askeri komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir. Bu karargahımız, yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO’ya açtı! Milli Savunma Bakanı Yaşar anlattı: Kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz sevk!

'KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKANI SUNACAK'

Karargahın emniyetinin 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacağını vurgulayan Bakan Güler, "Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk, idare imkanı sunacak şekilde 'akıllı ve sürdürülebilir' bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim. Karargahımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YAŞAR GÜLER #NATO

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