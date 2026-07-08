Başkan Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Zirvemizi başarıyla tamamladık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 22 yıl sonra ülkemizde NATO Zirvesi'nin ikinci defa yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir" dedi.

Başkan Erdoğan’dan NATO paylaşımı: Zirvemizi başarıyla tamamladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirvemizi başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANKARA #NATO ZİRVESİ #NATO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý