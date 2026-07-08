Başkan Erdoğan'dan NATO paylaşımı: "Zirvemizi başarıyla tamamladık"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 22 yıl sonra ülkemizde NATO Zirvesi'nin ikinci defa yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirvemizi başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir."
Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirvemizi başarıyla tamamladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2026
Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihî zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. #NATOsummit pic.twitter.com/FSsclFwpxd
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