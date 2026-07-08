Çavuşoğlu: Türkiye arabuluculuğa devam edecek
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapsamında "Zirveye Doğru" paneli düzenlendi. Ankara Palas'ta düzenlenen "Zirveye Doğru" paneline, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz milletvekili Stuart Anderson, ABD Senatörü Mike Rounds, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen ve Slovakya milletvekili Tomas Valasek katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rolünün yalnızca NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda arabuluculuk görevini de sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Shaheen ise Amerikalıların NATO'ya desteğinin zirvede olduğunu aktararak, 32 müttefikin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sine ulaştığını ve yüzde 5 hedefine doğru ilerlendiğini ifade etti.