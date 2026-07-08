Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü.
Lice ilçesinin Ziyaret Mahallesi'nde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekibi sevk edildi.
5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol alına alınarak söndürüldü.
Yangında 20 hektar ormanlık ve 40 hektar zirai alan yandı.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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