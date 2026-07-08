Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü.

Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İHA

Lice ilçesinin Ziyaret Mahallesi'nde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekibi sevk edildi.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol alına alınarak söndürüldü.

Yangında 20 hektar ormanlık ve 40 hektar zirai alan yandı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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