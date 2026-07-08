Dünya liderleri Külliye’de

NATO'nun bugün yapılacak 36. Liderler Zirvesi öncesinde ittifak üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları dün Ankara'ya peş peşe iniş yaptı. Zirve kapsamında Başkent'e ilk gelen isim önceki gün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşıladığı ABD Başkanı Donald Trump'un yanı sıra zirveye katılacak liderler Ankara'ya ulaşmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri devlet ve hükümet başkanlarını ayrı ayrı karşıladı.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yanı sıra Güney Kore, Ukrayna, Kuzey Makedonya,

Estonya, Karadağ, Kanada, Letonya, Finlandiya, Hollanda, Hırvatistan, Çekya, Bulgaristan, İsveç, Arnavutluk, İzlanda, Lüksemburg, Macaristan, Danimarka, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Romanya, Polonya, Belçika, Norveç ve Yunanistan'ı zirvede temsil edecek devlet ve hükümet başkanları da Ankara'ya indi. Akşama doğru Ankara'ya gelen lider sayısı 30'u buldu.

MEHTER MARŞIYLA KARŞILAMA

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Liderler, makam araçlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören karşılama alanına ulaştı. Davetliler, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyerek merdivenlerden çıktı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan tarafından tek tek karşılanan liderler, aile fotoğrafı çektirdikten sonra resmi akşam yemeğinin düzenlendiği salona geçti. Resepsiyona ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gelirken, son konuk ise ABD Başkanı Trump oldu. Erdoğan çifti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile birlikte yemek salonuna geçerken, diğer devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Külliye'deki resepsiyon, liderlerin bir araya geldiği sıcak diyaloglara ve diplomatik temaslara sahne oldu.

MÜTTEFİKLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, NATO Zirvesi'nin ittifak için "bir dönüm noktası" olmasının beklendiğini belirterek, tüm müttefiklerin üzerlerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Shekerinska, Ankara'da yapılan "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu. Zirvenin ittifak için bir dönüm noktası olmasını beklediklerine dikkati çeken Shekerinska, "Geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirve kolay geçmemişti, çünkü savunma alanımızda çok daha güçlü yatırımlar ve harcamalar taahhüt etmek zorunda kalmıştık.

Cesur ve tarihi kararlar aldık, ancak şimdi Ankara'da, daha da önemli olan kısmı göstereceğiz. Yani bu sözleri ve taahhütleri nasıl somut sonuçlara dönüştüreceğimizi, aldığımız taahhütleri nasıl yerine getireceğimizi göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu zirvenin "bir zihniyet değişikliği" ile ilgili olacağını aktaran Shekerinska, kolektif savunmanın güçlendirilmesi ve "NATO 3.0" vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Avrupa'nın, daha güçlü bir ittifak içinde yer almasının hedeflendiğini kaydetti.