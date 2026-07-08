Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.