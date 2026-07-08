FETÖ’nün gerçek yüzünü o gece anladık

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı koyarken 24 yaşında şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi, aradan geçen 10 yıla rağmen evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Teknik Bölümü mezunu olan ve şehit olmadan yaklaşık iki ay önce terhis edilen Kemal Ekşi, darbe girişimini öğrenince arkadaşlarıyla birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Annesinin eve dönmesi yönündeki ısrarlarına rağmen köprüden ayrılmayan Ekşi, darbecilerin açtığı ateşte kalbinin altına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yoğun ateş nedeniyle uzun süre müdahale edilemeyen Ekşi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit babası Ekrem Ekşi, cenazeye katılarak taziyede bulunan iş insanı Murat Yazıcı'nın, birkaç gün sonra FETÖ'nün sözde Samsun valisi ve il imamı olduğunun, ailesiyle birlikte ABD'ye kaçtığının ortaya çıktığını anlattı. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden her geçtiğimde oğlum aklıma geliyor" diyen Ekşi, "FETÖ ihanetinin gerçek yüzünü o gece anladık" dedi.