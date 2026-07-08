Fidan: Trump'ın zirveye katılması sorunların yönetimi açısından önemli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Avrupa arasında bazı gerilimler olduğunu ancak bunun NATO Zirvesi'nde kontrolsüz bir krize dönüşmeyeceğini ve yönetilebileceğini; ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmasının sorunların yönetimi açısından önem arz ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa Genelinde NATO Müttefikleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılan Fidan, en zor kısmın Trump'ı zirveye katılmaya ikna etmek olduğunu, bunu başardıklarını ifade etti.