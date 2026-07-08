Fidan: Trump'ın zirveye katılması sorunların yönetimi açısından önemli

Fidan: Trump’ın zirveye katılması sorunların yönetimi açısından önemli
ANKARA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Avrupa arasında bazı gerilimler olduğunu ancak bunun NATO Zirvesi'nde kontrolsüz bir krize dönüşmeyeceğini ve yönetilebileceğini; ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmasının sorunların yönetimi açısından önem arz ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa Genelinde NATO Müttefikleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılan Fidan, en zor kısmın Trump'ı zirveye katılmaya ikna etmek olduğunu, bunu başardıklarını ifade etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#NATO ZİRVESİ

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