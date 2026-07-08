İmamoğlu'ndan Mahkeme Başkanı'na tehdit: "Sizi yargılayacağım"

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davanın görülmesine 64.gününde devam ediliyor. Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada, savunma sırası gelen sanık İmamoğlu kürsüye çıktı.

Sanık İmamoğlu, ayın 9'unda duruşmanın bitirilmesine ilişkin mahkeme heyetinin kararlılığı konusunda bazı itirazlarını belirtmek istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, "Biz 9 Temmuz'da bitireceğimizi söyledik, savunma yapıp yapmamak sizin takdiriniz. Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandınız şeklinde zapta geçelim, celseyi kapatalım. Burası sizin pazarlık yapacağınız yer değil." dedi.

İmamoğlu, "Ben susma hakkımı kullanmıyorum." diyerek tepki gösterince Başkan, "Ekrem bey neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz? Kimlik tespitinizi alalım savunmanıza başlayın. Ben kürsüde hiçbir sanıkla 'savunma yapar mısın' pazarlığı yapmadım." dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Ben savunma yapmam ben yargılayacağım, yargılayacağım. İddianameyi yapanları da yargılayacağım." şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı, "Burası senin yargılayacağın makam değil, sen buraya yargılanmaya geldin. Burası senin yargılayacağın makam değil biz de senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz. Hakkında 203 uyguladım, salondan dışarı çıkartalım. Avukatlarını da alalım." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verdi.

Bu sırada başkan, "Bu tavırlarınızla normalleşmez." diyince İmamoğlu, "Çok yazık sana çok.." dedi.

Mahkeme duruşmaya ara verdi, salon boşaltıldı.