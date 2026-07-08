İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'na tepki
İstanbul Üniversitesi, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkındaki 'telefon görüşmesi' iddialarını yalanladı. Üniversiteden, İmamoğlu'nun duruşmadaki beyanlarına karşılık şu açıklama yapıldı: "İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz'daki duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır."