Rüşvete 'bağış' diyerek her şeyi inkâr ettiler
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde sanık savunmaları tamamlandı. CHP'li belediye meclis üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Cahit Görüş ve Buse Özkan, zincir marketlere yönelik denetimlerin rutin, encümen kararlarının ise oybirliğiyle alındığını savunarak Tanju Özcan'dan talimat almadıklarını öne sürdü. Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile İtfaiye Müdürü Mehmet Ağan da suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Mustafa Altındal ise ruhsat sorunu yaşayan bir kafe sahibinin kooperatife bıraktığı 100 bin TL'nin bağış niteliğinde olduğunu, paranın 3-4 ay sonra eksiksiz iade edildiğini iddia etti.