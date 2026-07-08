SON DAKİKA... ABD Başkanı Donald Trump’tan Beştepe’de kritik açıklamalar: Türkiye F-35’leri satın alacak

SON DAKİKA… 36. NATO Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde başladı. Liderler toplantısı öncesi ABD Başkanı Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump "NATO için üzgünüm" diyerek kritik açıklamalar yaptı. İran Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İran'ı dün akşam sert vurduk. İran ile ateşkes bitti. Ne yaptıklarından bir haber olduklarını düşünüyorum. Beceriksiz bir insanlar olduklarını düşünüyorum. İran nükleere sahip olmamalı. 47 yıldır sürüyor. Onlar beni ortadan kaldırmaya çalıştılar ama ben onların bütün liderlerini ortadan kaldırdım.

"İSPANYA'DAN MEMNUN DEĞİLİM"

Mark'a teşekkür etmek istiyorum. NATO'dan çok memnun değilim. İspanya gerçekten korkunç bir NATO müttefiki. İspanya ile hiçbir ilişkim olmasını istemiyorum. İspanya en çok öne çıkan ve başka ülkelerde var kötü davranan. İspanya net bir şekilde kötü davranıyor. 'Lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz' diye geri gelecekler.

Grönland ABD için çok önemli. Grönland'ı vermemeliydi. Bana kalsa Panama Kanalı'nı vermezdim.