Yunanistan Başbakanı Miçotakis AHaber'e konuştu: Yapıcı ilişkileri destekliyorum
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 36. NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da AHaber'e özel açıklamalar yaptı. Miçotakis, "Yapıcı ilişkileri destekliyorum. Karasuları konusunu çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 36. NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da AHaber'e özel açıklamalar yaptı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis AHaber'e konuştu: 'Yapıcı ilişkileri destekliyorum' | Video
Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:
Yapıcı ifadeleri destekliyorum. Türk misafirperverliğinden hoşnut oluyorum. Türkiye harika bir zirve düzenledi.