Yunanistan Başbakanı Miçotakis AHaber'e konuştu: Yapıcı ilişkileri destekliyorum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 36. NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da AHaber'e özel açıklamalar yaptı. Miçotakis, "Yapıcı ilişkileri destekliyorum. Karasuları konusunu çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis AHaber’e konuştu: Yapıcı ilişkileri destekliyorum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 36. NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da AHaber'e özel açıklamalar yaptı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis AHaber'e konuştu: 'Yapıcı ilişkileri destekliyorum' | Video

Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

Yapıcı ifadeleri destekliyorum. Türk misafirperverliğinden hoşnut oluyorum. Türkiye harika bir zirve düzenledi.

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