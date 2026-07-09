Bakan Bak: Gençlik merkezi sayımızı yaklaşık 600’e çıkardık

Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği önem, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen eserlerle görülmektedir. Gençlik merkezi sayımızı yaklaşık 600'e çıkardık. Bir zamanlar 30-40 civarında olan gençlik merkezleri bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimize hizmet veriyor. Bunun yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik kampları, atletizm tesisleri ve halı sahalarla ülkemizi spor yatırımlarıyla donattık" dedi.

'GENÇLERİMİZ HAYATIN GÜZELLİKLERİNİ SPORLA KEŞFETSİNLER'

Gençlik merkezlerinin sadece spor yapılan alanlar olmadığını vurgulayan Bakan Bak, "Buralarda gençlerimiz sanat, kültür, tiyatro ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor ve toplumsal değerlerle buluşuyor. Aynı merkezde bir genç saz çalarken, diğeri basketbol ya da voleybol oynayabiliyor. Bu merkezler ailelerimiz için de büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 350 genç ofisi var ve bugüne kadar 1,5 milyon gence ulaştı. Gençlik merkezlerinde görev yapan ekipler köy okullarını boyadı, çocuklara tiyatro gösterileri sunuluyor ve çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülüyor. Buralar bilim, kültür ve sanat yuvalarıdır. Gençlerimiz için yapılmaya da devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden biri de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor salonlarımıza ve yüzme havuzlarımıza getirin. Spor yapsınlar, sosyalleşsinler, hayatın güzelliklerini sporla keşfetsinler. Spor yapan gençler toplumun gururu olur. Biz gençlerimizi dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, alkol, kumar ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz" diye konuştu.

'AMASYA, GÜREŞİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Daha sonra Suluova'daki Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Bak, "Bugün Türk güreşine büyük hizmetler yapmış, bayrağımızı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda dalgalandırmış Sayın Mahmut Demir'in adını taşıyan yeni spor salonunun açılışını yapıyoruz. Kendisine ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Amasya, güreşin önemli merkezlerinden biri. Suluova'da da güreşe büyük değer veriliyor. Şampiyonların isimlerinin hayattayken yaşatılması çok kıymetli. İnşallah buradan da yeni şampiyonlar çıkacak" dedi. Bakan Bak, Suluova'ya yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarının da müjdesini verdi.