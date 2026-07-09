Bakan Gürlek'ten "NATO Zirvesi" paylaşımı! Türkiye Yüzyılı vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "36. NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek’ten NATO Zirvesi paylaşımı! Türkiye Yüzyılı vurgusu
İHA

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKALARI PARTİLER ÜSTÜ BİR DEVLET MESELESİDİR"

"Milli güvenlik politikaları, günlük siyasetin ve ideolojik kamplaşmaların ötesinde, partiler üstü bir devlet meselesidir. O nedenle ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde elde edilen diplomatik ve stratejik kazanımlar, aziz milletimizin ve 85 milyon vatandaşımızın ortak gururudur.

Bakan Gürlek’ten NATO Zirvesi paylaşımı! Türkiye Yüzyılı vurgusu

"TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARIN TEMİNATI"

Bu çerçevede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur. Yeniden şekillenen küresel güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye, bölgesel ve küresel istikrarın teminatı olarak, İttifak'ın karar süreçlerinde söz sahibi olan, yön veren ve oyun kuran merkezî bir aktör konumunda olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Bakan Gürlek’ten NATO Zirvesi paylaşımı! Türkiye Yüzyılı vurgusu

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Türkiye olarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini uluslararası her platformda tavizsiz bir kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz"

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKIN GÜRLEK #ANKARA #NATO ZİRVESİ #TÜRKİYE YÜZYILI

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