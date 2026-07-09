Başkan Erdoğan, NATO liderlerine anlamlı hediye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Erdoğan, yemek sonrası, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı biyografik çalışmayı, kişisel hediyesi olarak imzasını taşıyan özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.





Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek İngilizce hazırlanan eserde, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatı ekseninde, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefler üzerinden değerlendiriliyor.

Kitap, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında ele alıyor.





"ESER, YARINLARA BIRAKTIĞIMIZ MİRASIN İFADESİDİR"



Başkan Erdoğan, esere eşlik eden mektubunda, şu ifadelere yer verdi:



"Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."

Mektupta yer alan bu değerlendirme, kitabın temel yaklaşımını da ortaya koyuyor.





Eser, bireysel bir siyasi biyografinin sınırlarını aşarak, Türkiye'nin yakın tarihine millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden bakmayı amaçlıyor.

Bu yönüyle çalışma, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişimi uluslararası kamuoyuna kendi tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde anlatan kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.





TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KURUMSAL KATKI



Recep Tayyip Erdoğan Vakfı, Türkiye'nin yakın dönem siyasi, toplumsal ve kurumsal hafızasına katkı sunmak, bu birikimi gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf, bu kapsamda yayın, araştırma, arşiv, hafıza merkezi, kütüphane ve müze çalışmaları yürütüyor.





Vakıf tarafından hayata geçirilen çalışmalarla, Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin belge, hatıra, tanıklık ve akademik araştırmaların sistemli biçimde bir araya getirilmesi, ülkenin siyasi ve toplumsal dönüşümünün çok yönlü olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor.

"The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı eser de bu hafıza ve yayıncılık vizyonunun uluslararası nitelikteki çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.