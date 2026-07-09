Beyaz Saray, Trump ile Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beyaz Saray, Trump ile Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası toplumdaki yankısı sürüyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sırasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşılan karede, Trump ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları anlar yer aldı.

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