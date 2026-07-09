Bin yıl geçse de hainleri unutmayacağız

Terör örgütü FETÖ mensuplarının, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği saldırıda şehit olan Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, "10 yıl değil, 10 bin yıl geçse de ne o hainleri ne de şehitlerimizi unutacağız" dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 27 yaşındaki Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı. FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F-16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu. Hain darbe girişimi 10'uncu yılına girerken, şehit polisin babası Ömer Gülser, SABAH'a konuştu. Oğlunun bir vatan sevdalısı olduğunu belirten şehit babası Ömer Gülser, oğlunun darbeden önce Diyarbakır Sur'daki operasyonlarda da yaralandığını anımsattı.

GÖREVİNE KOŞTU

Gülser, "İzinliydi ama bana 'Baba benim bugün görevimin başında olmamam gerekiyor' diyerek polis üniformasını giydi. Daha sonra şehit oğlum aracıyla görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı. 10 yıl değil, 10 bin yıl geçse de o hainleri unutmayacağız" dedi.