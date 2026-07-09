CHP’de ‘arınma’ devam ediyor
CHP'de mutlak butlan kararının ardından teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. Parti yönetimi, çift başlılığa ve disiplinsizliğe izin verilmeyeceği gerekçesiyle şu ana kadar 36 il başkanını görevden alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettikleri ve provokatif eylemlerde bulundukları öne sürülen 11 il başkanını da disipline sevk etti. Gözler, yarın saat 14.00'te yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda 10'a yakın il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Trabzon, Afyonkarahisar ve Rize il başkanlarının da bu isimler arasında yer aldığı iddia ediliyor.