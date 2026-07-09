Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Erdoğan, "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, dijital çağda çocukların korunmasının devletlerin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Toplantıda Brigitte Macron, Olena Zelenska, Marta Nawrocka ve diğer lider eşleri de konuşma yaptı. Programın ardından konuklara fava, Urla enginarı, kabak çiçeği dolması, keşkek ve Emiralem çileği gibi Türk mutfağından tatlar ikram edildi; ayrıca geleneksel Türk dokuma ve el sanatları koleksiyonu tanıtıldı.