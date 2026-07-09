Emine Erdoğan’dan NATO Zirvesi’ne ilişkin paylaşım!

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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