NATO Zirvesi sonrası Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump önemli açıklamalarda bulundu. Trump özetle şunları söyledi:

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Erdoğan çok iyi bir müttefik oldu. Çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir orduya sahip. Askeri olarak oldukça güçlü. Çok iyi bir iş çıkarıyor. Havalimanı çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler bizim varışımız için. Harika bir iş çıkardı.

İRAN'DA YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK

Rutte'ye de teşekkür ediyorum. Bu kadar lidere liderlik etmek kolay değil. Basının konuşanları görememesine üzüldüm. Basının ne yaptığımızı görmemesi kötü oldu. 47 yıl önce İran'da yapılması gerekeni yaptık. İran'ın askeri kapasitesini birkaç haftada ortadan kaldırdık. Havalimanlarındaki pistleri ortadan kaldırıldık. Liderleri de ortadan kaldırıldı. Füze fırlatıcıları az. Bunların çoğu imha edildi.

NATO'YA EN İYİ KATKIYI VERDİK

ABD, NATO'ya açık ara en iyi katkıyı veriyor. Bize saygı duymaya başladılar. Yüzde 5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. Bazıları çağrılara verdi. Bazıları da çağrılara kulak verecek. Trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik. Odada saygıyı ve sevgiyi göremediniz. Bana 'Seni seviyoruz' dediler. Bunlar yetişkin insanlar. Yüzde 5'e ulaşmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu sayı yıllarca böyle olmalıydı. Savunma şirketlerinin en iyileri en iyi ekipmanları yapıyorlar. Başka ülkeler için de üretmeliyiz. 1-2 yıl beklemek yerine belki de 2 hafta bekleyip alacağız. Birçok insan savunma ekipmanlarını almak için bekliyorlar. Avrupa ve Kanada, bu parayı ABD'ye harcıyorlar. Tam 19,2 trilyon dolar yatırım aldık. Geçtiğimiz yönetim böyle bir yatırım alamadı. En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. (F-35) Dünyanın en iyi uçağı. Herkes istiyor. Kime vereceğimizi konuşacağız. Kendisi Bibi'ye hayran değil ama savaşın dışında kaldı. Tam karar vermedim ama eğilimim şu yönde. Bize öyle bir şekilde yardımcı oldu ki. Bir de Çin yardımcı oldu. Savaşa girmediler. Çünkü neden biliyor musunu, ülkemize saygı duyuyorlar.

İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ

İRAN savaşı çok büyük bir başarı. İran nükleer silaha sahip olamaz. Gemileri kalmadı. Radarları yok. Bu başarı değil diyorsunuz ama çok büyük bir başarı. Sahte haberler İran'ın ne kadar iyi durumda olduğunu söylüyorlar ama çok kötü durumdalar. Tesise giren kişinin ismini bile görüyoruz. Biri tesise giderse vuracağız. Bunu yapmasaydık nükleer silaha sahip olacaklardı.

ÇOK BAŞARILI BİR ZİRVEYDİ

Zirvede birçok liderle görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüm. Şara harika bir iş çıkarıyor. Konuşmamızda ABD'nin geri döndüğü çok net anlaşıldı. Oda sevgi vardı. Çok başarılı bir zirveydi. Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Birçok lidere ve Genel Sekreter Rutte'ye teşekkür ediyorum.



TRUMP, TÜRK BAYRAĞINI TERCİH ETTİ

Ülke liderleri kendi ülkelerine ait bayrakları araçlarında taşırken, Trump'ın Türk bayrağını kullanması dikkat çekti.

İRAN'IN LİSTESİNİN BAŞINDAYIM

İRAN'IN öldürme sırasında birinci sıradayım. Ama umurumda değil. İşimi yapıyorum. Air Force One Avrupa'ya gidecek. Askerle görebilsin diye gönderiyoruz. (İran'la yeniden savaşa girmek üzeresiniz. Avrupalı müttefiklerinizden ne bekliyorsunuz?) Onlar birkaç gemi vurdu. Biz daha sert vurduk. Onlardan daha iyi ekipmanlara sahibiz. Belki bu gece de vurabiliriz. Onların dilinden konuşuyoruz. Gerçekleşenler hızlı bir şekilde bitecek.

MACARİSTAN BAŞBAKANI: UKRAYNA'YA SİLAH YOK

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, "Ukrayna'ya insani yardımları sürdürüyoruz ancak Macaristan, Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyecektir" dedi. ANKARA