Firarı 4 FETÖ'cü tutuklandı

Firarı 4 FETÖ’cü tutuklandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde FETÖ'ye üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüphelinin yasadışı yollarla yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu tespit edildi. 3 Temmuz'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli ile organizatör 3 kişi yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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