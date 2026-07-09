"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ara karar açıklandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasına, Emniyet Genel Müdürlüğünden de kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesine hükmetti.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliye gerekçesine yer verdi.
Bu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin, bu aşamada tutukluluktan beklenen menfaatin adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceğinin, mevcut delil durumu ve bir kısım sanıkların dosyaya yansıyan sağlık durumlarının birlikte değerlendirildiğini belirten mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını kaydetti.
Mahkeme, bu gerekçelerle 6 sanığın tahliyesine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmalarını karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkındaki tutuklanmalarına yönelik çıkartılan yakalama emirlerinin devamını kararlaştırdı.