"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ara karar açıklandı

İBB HAKKINDAKİ SAYIŞTAY RAPORLARI İSTENDİ

Mahkeme, tüm sanıklar yönünden HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarının istenilmesine karar vererek, sanık Naim Erol Özgüner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "kişisel verilerin kaydedilmesi" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne de müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi.

Mahkeme, İBB ve iştiraklerine müzekkere yazılarak dosya kapsamındaki sanıkların çalıştıkları dönemlere ilişkin bilgilerin gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Valiliğine müzekkere yazılarak sanık Ekrem İmamoğlu'na uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yazılan yazıların bir örneğinin gönderilmesini hükmeden mahkeme, sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta dosya üzerinden değerlendirilmesini kararlaştırdı. Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör