İran’ı suçladı Rusya’yı hedef gösterdi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye hükümeti ve Ankara halkına ev sahipliği için teşekkür etti. Rutte, zirvede İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kabiliyetine sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ele alınacağını ifade etti. Rusya'yı NATO açısından uzun vadeli tehdit olarak nitelendiren Rutte, Putin'e de "Bizimle oynamayın" mesajı verdi.