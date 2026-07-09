İran’ı suçladı Rusya’yı hedef gösterdi

İran’ı suçladı Rusya’yı hedef gösterdi
MEHMET FAHRİ ÖZKAN
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye hükümeti ve Ankara halkına ev sahipliği için teşekkür etti. Rutte, zirvede İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kabiliyetine sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ele alınacağını ifade etti. Rusya'yı NATO açısından uzun vadeli tehdit olarak nitelendiren Rutte, Putin'e de "Bizimle oynamayın" mesajı verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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