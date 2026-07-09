İZBB’de ölüm havuzu geri mi geliyor?

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte büyükşehir belediyesi ve bağlı şirketlerinde uygulanmaya başlayan havuz sistemi geçtiğimiz yıl sendika ile belediye yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca rafa kaldırılmıştı. İşçilerin çalıştığı birimlerden şirketlerine iade edilip uzun süreli ücretsiz izne ayrıldığı sistem yine hortladı. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde bazı işçiler telefonla aranıp şirket merkezine çağrıldı. Çağrılan işçilerin ücretsiz izne çıkarılacakları iddiası belediye şirketlerinde çalışan binlerce işçi arasında tedirginlik yarattı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 2 ve 11 No'lu Şube yönetimleri, telefonla şirkete çağrılan işçilerin herhangi bir evrak imzalamamaları konusunda uyardı. İşçilere sendika merkezine gelin çağrısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bünyesindeki şirketlerde çalışan binlerce işçiyi tedirgin eden bir hamle geldi. İZBB'ye bağlı İzenerji'de bazı işçiler telefonla aranarak şirket merkezine çağrıldı. Edinilen bilgiye göre sık rapor alan işçilerden oluşan ve sayılarının bir hayli fazla olduğu öne sürülen işçilerin şirket yönetimi tarafından belirsiz süre ücretsiz izne çıkarılacağı belirtildi.

SENDİKA, İŞÇİLERİ UYARDI

Yaşanan şok gelişme sonrası işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 11 nolu şube yönetimleri harekete geçti. Sendika işçilere gönderdiği SMS mesajında şirkete davet edilen işçilere sakın evrak imzalamayın uyarısında bulundu.