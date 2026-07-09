İddiaları görmedi savunmadan kaçtı

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada dün, İmamoğlu'nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatlarının savunmasıyla sürdü. Keleş'in avukatlarının savunmasını tamamlamasının ardından sıra yargılama başladığından itibaren, asrın yolsuzluğuyla ilgili dosya hakkında konuşmak yerine şov yapmaya kalkan İmamoğlu'nun savunmasına geçildi. İmamoğlu, kürsüye gelir gelmez duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilmesine ilişkin mahkeme heyetinin kararına itiraz etti. Mahkeme başkanı, "Biz 9 Temmuz'da bitireceğimizi söyledik, savunma yapıp yapmamak sizin takdiriniz. Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandınız şeklinde zapta geçelim, celseyi kapatalım. Burası sizin pazarlık yapacağınız yer değil" dedi.

'SAVUNMA YAPIN'

İmamoğlu, "Ben susma hakkımı kullanmıyorum" diyerek tepki gösterince Başkan, "Ekrem Bey neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz? Kimlik tespitinizi alalım savunmanıza başlayın. Ben kürsüde hiçbir sanıkla 'Savunma yapar mısın' pazarlığı yapmadım" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım. İddianameyi yapanları da yargılayacağım" şeklinde konuştu.

SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, "Burası senin yargılayacağın makam değil, sen buraya yargılanmaya geldin. Burası senin yargılayacağın makam değil, biz de senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz. Hakkında 203 uyguladım, salondan dışarı çıkartalım. Avukatlarını da alalım" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verdi. Bu sırada başkan, "Bu tavırlarınızla normalleşmez" deyince İmamoğlu, "Çok yazık sana çok" dedi. Mahkeme duruşmaya ara verdi, salon boşaltıldı. İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verilirken, duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.



TEHDİDE SORUŞTURMA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma esnasında sarf ettiği tehditler nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı

SADECE ÖZEL DÖNEMİNDE... 953 MİLYON LİRALIK TROL ORDUSU İFŞA OLDU

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda parti içindeki medya harcamaları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

BELGELERI VAR

Parti kayıtlarına dayandığını belirten Fırat, Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira, Tele1'e 33 milyon 700 bin lira, Tele2'ye 3 milyon lira ve Yurttaş Medya Reklam Şirketi'ne 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını öne sürdü. Baba Ocağı isimli internet sitesine ise her ay 5 milyon lira, yıllık toplam 60 milyon lira aktarıldığını iddia etti.

TROLLERE 775 MİLYON LİRA

Sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını savunan Fırat, 2 milyon veri üzerinde yapılan analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini, bunların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ileri sürdü.

HAKARETLER PLANLI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganının Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekiplerince planlı şekilde dolaşıma sokulduğunu iddia eden Fırat, Parti Meclisi'nde Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretler karşısındaki sessizliğini eleştirdiğini söyledi.

KAYITDIŞI ÖDEMELER VAR

Öte yandan SABAH'ın edindiği bilgilere göre trol ordusuna ödenen paralar yalnızca resmi kayıtlarla da sınırlı kalmadı. Bu oluşuma yönelik milyonlarca liralık kayıtdışı ödemenin de CHP Milletvekili Özgür Karabat tarafından elden verildiği iddia ediliyor. Kayıt dışı olarak aktarıldığı öne sürülen tutarın hâlâ netleştirilemediği bildirilirken, resmi rakamlarla birleştirildiğinde milyarlarca liralık bir kaynağın yalnızca sosyal medyaya akıtılmış olabileceği iddia ediliyor.

İŞTE KALEM KALEM O LİSTE

SOSYAL MEDYA:

775 milyon lira

HALK TV:

79 milyon 220 bin lira

BABA OCAĞI:

60 milyon lira (yıllık)

TELE1:

33 milyon 700 bin lira

TELE2:

3 milyon lira

YURTTAŞ MEDYA:

2 milyon 406 bin lira



34 BİN KİŞİLİK TROL HESAP

Ali Haydar Fırat, sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını öne sürerek, 2 milyon veri üzerinde yaptıkları analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini iddia etti. Bu hesapların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ve paylaşımlara eş zamanlı hakaret içerikleriyle müdahale ettiğini savundu.