Şehadet şerbetini içmeye de hazırız

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kahramandan biri de o tarihte 53 yaşındaki Hatice Tavukçu'ydu. O gece oğluyla birlikte kurşunlara siper olan Tavukçu, yaralı haliyle tam 1 ay boyunca demokrasi nöbeti tuttu. On yıl önce Hatice Tavukçu ile oğlu Muhammed Tavukçu korkusuzluklarıyla adlarını tarihe yazdırdı. O dehşet gecesinde bir an bile tereddüt etmediğini belirten gazi Hatice Tavukçu, Türk milletinin genlerindeki o sarsılmaz güce dikkat çekti. Tavukçu, "Bizim atalarımız her zaman korkusuzluklarıyla, cesur oluşlarıyla ve vatan, millet aşkıyla hareket etmiş. Bizim kanımızda vatanı için gerekirse candan olma cesareti var. 'Ben kadınım, genç değilim' diye vatanımı savunmaktan geri durmadım. O gece bizi korkutamadılar, tankların üstüne yürüdük. Bizde bu korkusuzluk varken kimse Türk milletine bir daha bir şey yapmaya kalkışamaz" diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı önünde oğlu ile birlikte gazi olan Tavukçu, "Helikopterden ateş etmeye başladılar. Helikopter saldırısı sırasında omzumdan yaralandım, oğluma da şarapnel parçası geldi. 1 ay boyunca kolum sarılı vaziyette, oğlum da şarapnel parçasıyla demokrasi nöbetlerine katıldık. Ülkemize saldırı olursa bu sefer şehit olmaya gideriz" dedi.

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