SON DAKİKA... MSB’den CAATSA açıklaması: Beklentimiz yaptırımların kaldırılması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak şekilde inşa edilen Ay Yıldız Karargahı'nın yalnızca modern askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olduğunu söyledi. Karargahın, sahip olduğu ileri teknolojik altyapı, çağdaş komuta kontrol imkanları ve sürdürülebilir yapısıyla Türkiye'nin savunma alanındaki güçlü iradesinin somut göstergesi olduğunu belirten Aktürk, "Aynı zamanda ülkemizin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir." dedi.

Aktürk, inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı projesini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini dile getiren Aktürk, "İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aktürk, zirvenin müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Zirve kapsamında icra edilen Savunma Sanayi Forumu ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu'na da değinen Aktürk, şunları kaydetti:

"Müttefikler arasında savunma sanayinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur. Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla, krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir."

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Güler'in NATO Liderler Zirvesi kapsamında 6 Temmuz'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeğine katıldığını anımsatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye, 7 Temmuz'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde düzenlenen 'Müttefikler Ankara'da' programına, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Forumu ile NATO Projeleri Tanıtım Töreni'ne, sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için verilen resepsiyona ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Bakanları çalışma yemeğine katılmıştır."

Aktürk, Güler'in zirve çerçevesinde çeşitli müttefik ve ortak ülkelerin Savunma Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığını da söyledi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Güler'in ikili ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği imkanları, savunma sanayi alanındaki ortak çalışmalar ile NATO gündeminde öne çıkan bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada Savunma Bakanları ile görüşen Sayın Bakanımız, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı'nı imzalamış, ayrıca BAE Systems'in CEO'sunu kabul etmiştir. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmede, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) görev kapsamını Karadeniz'de üç ülkenin kritik deniz altı altyapılarının korunmasını da içerecek şekilde genişleten Mutabakat Muhtırası Değişikliği'ni imzalamıştır. 8 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımız ile zirve oturumlarına katılan Sayın Bakanımız ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanları, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık Başbakanları ile yaptığı görüşmelere iştirak etmiştir."

Aktürk, Güler'in yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmıyla Milli Savunma Üniversitesi'nde yapılacak "16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi" ile "8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi" mezuniyet törenlerine katılacağını bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi.

Aktürk, ayrıca, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığınca, Suriye Deyrizor'da Fırat Nehri'nin üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumu tamamlandığını, köprünün, kontrol geçişlerinin yapılmasının ardından 10 Temmuz'da hizmete açılacağını belirtti.

"EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 615 olduğunu aktaran Aktürk, "Engellenen 995 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 41 bin 129'a ulaşmıştır. Hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı, hazır hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 22 Haziran'da Konya'da başlayan "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı"'nın 3 Temmuz'da başarıyla tamamlandığını hatırlatan Aktürk, yarın Bulgaristan'da başlayacak Breeze 2026 ile, 13-24 Temmuz arasında İngiltere'de gerçekleştirilecek Sea Breeze II tatbikatlarına katılım sağlanacağını aktardı.

TCG Oruçreis tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi bitiminde 18-22 Temmuz'da Dublin İrlanda'ya liman ziyareti yapılacağını aktaran Aktürk, " İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilerek 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen CAm. August Roman için 10 Temmuz'da Romanya'da icra edilecek karşılama törenine İstanbul Tersanesi Komutanımız ile Deniz Hava Komutanımızın katılması planlanmaktadır." dedi.

ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, TB-3 SİHA, 7,62 milimetre Piyade Tüfeği, silah taşıyıcı araç ile, Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-17 Temmuz tarihleri arasında muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyeti ROKETSAN'da icra edilecektir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ın Arnavutluk'a ihracatına yönelik olarak 4 Temmuz'da sözleşme imzalanmıştır. Milli yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Milli Savunma Üniversitesi "2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması" faaliyetlerinin 7 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Aktürk, seçim aşamalarına katılacak adayların 15 Temmuz-31 Ağustos arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini kaydetti.

BEDELLİ ASKERLİK 472 BİN 653 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlandığını anımsatan Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

Aktürk ayrıca, yaklaşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle milletin iradesine ve demokrasiye kasteden FETÖ silahlı terör örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Bakanlık tarafından, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Bakanlık tarafından, "Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." açıklaması yapıldı.

Basın mensupları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamalarını da sordu.

Sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." yanıtı verildi.