Tiktokçu doktorun iddiaları yalan çıktı: “Erlere tarihi geçmiş ilaç” iddiası doğru değil

Yapılan incelemede; tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle enfeksiyon vakalarının arttığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı tedbir alınmadığı yönündeki iddiaları doğrulayacak bilgi, belge veya personel beyanına ulaşılamadı. Aksine, ilaç ve sağlık malzemelerinin kayıt ve takip işlemlerinin düzenli olarak yürütüldüğü, eczane protokolünün bulunduğu, ihtiyaç bildirimlerinin yapıldığı ve kışla sularının analiz sonuçlarına göre içilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.



KIŞLA İÇİNDE TİKTOK İLE BAŞLADI



Efran Usul 9'uncu Komando Tugay Komutanlığında 11 Aralık 2025 tarihinde göreve başladı. Göreve başlamasının ardından kışla içerisinde tiktok videoları çekip yayınlamıştır. Askeri kışlalarda cep telefonu kullanımına ilişkin emir kendisine tebliğ edilmek istendi, emri tebliğ etmedi. Önemli bir bölümünü kışla içerisinden çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamaya devam etmesi üzerine hakkında disiplin işlemi tesis edildi. Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda birlik komutanı tarafından aylıktan kesme cezası uygulandı; cezaya itiraz etmedi. Kendisine tebliğ edilmek istenen emrin ekini yırtıp atmış ve tebliğ eden personele hakaret etti.



GÖREV SÜRESİ BOYUNCA 6 DİSİPLİN SORUŞTURMASI, 1 İDARİ TAHKİKAT



Şikâyet üzerine yürütülen disiplin soruşturması sonucunda, "iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak" disiplinsizliği nedeniyle kınama cezası verildi. Usul, yasal süresi içinde bu cezaya da itiraz etmedi. 11 Aralık 2025-5 Mart 2026 tarihleri arasında aday memur olarak görev yapan Usul, fiilen çalıştığı 42 iş gününde 81 dilekçe (bir gün içerisinde 51 dilekçe) ve 5 CİMER başvurusunda bulundu. Başvuruların tamamı ilgili makamlarca incelenerek gerekli işlemler tesis edildi. Usul'ün bazı personel hakkında savcılığa yaptığı şikâyetler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kendisi hakkında iftira ve suç uydurma suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ve savcılık tarafından bir gün süreyle gözaltında tutulduğu tespit edildi. Usul hakkında görev süresi boyunca 6 disiplin soruşturması ve 1 idari tahkikat yürütüldü. Paylaşımlarını kaldırması yönündeki uyarılara rağmen eylemlerine devam etmesi üzerine Usul'ün ilişiğinin kesilmesine yönelik işlem başlatıldı.



İDDİALARI İNCELENDİ



9'uncu Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Usul'ün sosyal medya paylaşımlarında ileri sürdüğü iddialar üzerine, başkanlığını bir generalin yürüttüğü; bir hukuk danışmanı ve dört üyeden oluşan altı kişilik heyet tarafından idari tahkikat gerçekleştirildi. Tahkikat kapsamında yürürlükteki 10 mevzuat incelendi, 36 personelin ifadesine başvuruldu ve yaklaşık 1.000 sayfadan oluşan 62 evrak ve doküman değerlendirildi. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan 31 iddia ayrıntılı olarak incelendi. Birlikte son 2 yıl içinde revirde görev yapan asker ve sivil memur statüsündeki doktorların müracaatları incelenmiştir. Efran Usul ile aynı dönemde ve aynı statüde görev yapan başka bir kadın doktorun yalnızca iki dilekçe verdiği; bu dilekçelerin kışla içi servis talebi ve cep telefonu kullanımına ilişkin olduğu görüldü.



DOĞRU OLMADIĞI ANLAŞILDI



Yapılan incelemede; tarihi geçmiş veya eksik ilaç kullanıldığı, erbaş ve erlere ilaç reçete edilemediği, eczane protokolünün bulunmadığı, içme suyu yetersizliği nedeniyle enfeksiyon vakalarının arttığı ve tıbbi malzeme eksikliklerine karşı tedbir alınmadığı yönündeki iddiaları doğrulayacak bilgi, belge veya personel beyanına ulaşılamadı. Aksine, ilaç ve sağlık malzemelerinin kayıt ve takip işlemlerinin düzenli olarak yürütüldüğü, eczane protokolünün bulunduğu, ihtiyaç bildirimlerinin yapıldığı ve kışla sularının analiz sonuçlarına göre içilebilir nitelikte olduğu tespit edildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 318'inci maddesi kapsamında 23 Haziran 2026 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu.



ADAY MEMURLUĞUNA SON VERİLDİ



Efran Usul'ün sosyal medyada ileri sürdüğü 31 iddia kapsamlı bir idari tahkikatla incelenmiş; mevcut bilgi, belge ve personel beyanları çerçevesinde iddiaları doğrulayacak somut bir bulguya ulaşılamadı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 56 "Adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir." hükmü kapsamında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığının 12 Mayıs 2026 tarihli teklifine binaen Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aday memurluğuna son verildi.

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