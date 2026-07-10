15 Temmuz şehitlerimize özel anma etkinlikleri

15 Temmuz şehitlerimize özel anma etkinlikleri
Mustafa KAYA
İstanbul Valiliği, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin iş birliğiyle, 10-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında şehrin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler 10 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programıyla başlayacak. Köprülere dev Türk bayrakları asılacak. 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü yapılacak. Gece ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında görkemli bir Işıklı Drone Gösterisi yapılacak. Öte yandan Türk Kızılay öncülüğünde 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 253 Şehit Anısına Kan Bağışı kampanyası başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRK KIZILAY #15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý