15 Temmuz şehitlerimize özel anma etkinlikleri
İstanbul Valiliği, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin iş birliğiyle, 10-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında şehrin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler 10 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programıyla başlayacak. Köprülere dev Türk bayrakları asılacak. 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü yapılacak. Gece ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında görkemli bir Işıklı Drone Gösterisi yapılacak. Öte yandan Türk Kızılay öncülüğünde 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 253 Şehit Anısına Kan Bağışı kampanyası başlatıldı.