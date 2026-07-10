AK Parti Sözcüsü Ömer Çekik: Alçakça iftiraların hiçbir hükmü yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AP'nin Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını eleştirdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.