Aliyev Bayraktar’ı kabul etti

Aliyev Bayraktar’ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan ile birliğimiz ve kardeşliğimiz baki olsun" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SELÇUK BAYRAKTAR #AZERBAYCAN

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