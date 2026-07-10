Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmemizin faydalı olacağını belirtti. Başkan Erdoğan, Liberya ile savunma sanayii, güvenlik, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda da iş birliğimizi kuvvetlendirmek için çalışacağımızı ifade etti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelikleri nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'ı tebrik etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör