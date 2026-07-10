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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan AP’ye Barış Harekatı tepkisi: Bu oyunlara gelmemeliler…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan AP’ye Barış Harekatı tepkisi: Bu oyunlara gelmemeliler…

SON DAKİKA… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararı eleştirdi. Yılmaz, “Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz, yok hükmünde bir karar. Bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan AP’ye Barış Harekatı tepkisi: Bu oyunlara gelmemeliler…
AA

SON DAKİKA… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararı eleştirdi. Yılmaz, "Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz, yok hükmünde bir karar. Bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir" dedi.

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#AVRUPA PARLAMENTOSU #CEVDET YILMAZ

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