Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki orman yangınlarına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İspanya’daki orman yangınlarına başsağlığı mesajı
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Almeria şehrinde dün başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

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