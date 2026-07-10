Ensesinde şarapnelle yaşıyor
15 Temmuz gazisi Dr. Celal Almaz, FETÖ'nün darbe girişimini engellerken vücuduna isabet eden 15 şarapnel parçasından ensesindeki birini, o geceyi unutmamak için çıkarttırmadı. Darbe gecesi henüz 50 günlük kızı ile eşini ailesinin yanına bırakarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Almaz, bacağının kırılmasına rağmen vatan nöbetini sürdürdü. Gazilikle büyük bir onura kavuştuğunu belirten Almaz, çocukluğundan itibaren Kurtuluş Savaşı kahramanlarını dinleyerek büyüdüğünü ve 15 Temmuz'da kendini vatanı için sınadığını söyledi. O geceden sonra yaşam amacının değiştiğini ifade eden Almaz, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de, 6 Şubat depremlerinde ise gönüllü doktor olarak görev yaptığını anlattı. Almaz, gençlerle buluşarak 15 Temmuz ruhunu aktarmayı sürdürdüğünü belirtti.