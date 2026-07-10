Eren Bülbül’ün adını Kuzey Irak’ta yaşatıyor
KUZEY Irak'ın Erbil şehrinde yaşayan Türkmen baba Şahin Maruf, 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını oğluna verdi. Türkmen baba, ailesiyle birlikte Eren Bülbül'ün Maçka'daki mezarını ziyaret etti. İlk defa Trabzon'a geldiğini ifade eden Şahin Maruf, "Üç evladım var, bunlardan birine rahmetli Alparslan Türkeş'in adını vermiştim, 4 yaşındaki oğlumun ismi de Eren Bülbül. Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisini yaşatmak için bu kararı aldık. Eşim ve üç çocuğum ile Maçka'daki Eren Bülbül evladımızın mezarını ziyaret ettik" dedi.