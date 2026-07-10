İletişim Başkanı Duran'dan yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.

İletişim Başkanı Duran’dan yazar Nurettin Topçu’yu anma mesajı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük mütefekkir, eğitimci ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Geride bıraktığı fikir mirası, genç nesillere ilham vermeye ve milletimizin düşünce hayatına ışık tutmaya devam ediyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

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