KAAN ve F-35’te somut netice bekliyoruz

36'ncı NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını ve tüm dünyaya ulaştırıldığını belirten Başkan Erdoğan Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye teşekkür ediyorum. Zirve, ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezî rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir. Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biridir. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir. Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde diplomasi ve kalıcı barışı savunmaktadır. Türkiye, Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı iş birliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir. Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu göstermiştir. Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalanmış, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri de başlatılmıştır. Kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.