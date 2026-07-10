MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu: "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kurumlarımız ayağa kaldırıldı"
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu. 15 Temmuz'da en fazla zarar gören eğitim kurumunun kurmaylık eğitimi olduğunu, kurmaylık sisteminin yeni baştan ele alındığını, müfredatın ve sistemin değiştirilerek 2017 yılında eğitime başlandığını bildiren Erhan Afyoncu, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde büyük yaralanan askeri eğitim kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve sivil üniversitelerimizin desteğiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı" dedi.
Yenilevent Kampüsü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen MSÜ Harp Enstitüleri 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı.
"ÜNİVERSİTELERİMİZ KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRILDI"
Üniversitenin, rektör tayininden 27 gün sonra, 31 Ekim'de 17 ülkeden 126 misafir askeri personelle eğitime başladığını belirten Afyoncu, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde büyük yaralanan askeri eğitim kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve sivil üniversitelerimizin desteğiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı. Nitekim Milli Savunma Üniversitesi, kuruluşundan itibaren 44 ülkeden 3 bin 52 dost ve kardeş subay ve astsubayı, 64 bin 344'ü Türk olmak üzere 67 bin 396 öğrenci ve kursiyer subayı mezun etmiştir. Bu sayı Sayın Cumhurbaşkanım, çevremizdeki birçok komşumuzun subay ve astsubayından daha fazladır. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Afyoncu, 15 Temmuz'da en fazla zarar gören eğitim kurumunun kurmaylık eğitimi olduğunu, kurmaylık sisteminin yeni baştan ele alındığını, müfredatın ve sistemin değiştirilerek 2017 yılında eğitime başlandığını bildirdi.
Kurmaylığın tabana yayılarak bir imtiyaz olmaktan çıkarıldığını söyleyen Afyoncu, "Yeni kurulan kademeli kurmaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kurmay subay ihtiyacı önemli ölçüde giderildi. Harp enstitülerimiz bugüne kadar Türk ve misafir askeri personel olmak üzere yaklaşık 5 bin kursiyer subaya eğitim verdi." diye konuştu.
"DEĞİŞEN MUHABERE SİSTEMİNE ADAPTE OLMALIYIZ"
Afyoncu, Osmanlı tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden olan 93 Harbi'nde başarı gösterilen nadir cephelerden birinin Plevne ve Gazi Osman Paşa olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Mağlubiyetimizin önemli sebeplerinden biri, nüfusumuzun Ruslardan az olmasından dolayı daha az sayıda asker çıkarmamızdı. Bir diğer sebep ise Gazi Osman Paşa dışındaki Osmanlı komutanlarının inisiyatiften uzak, düşman hamlelerine geç tepki veren, esnek olmayan yönetim tarzıydı. Gazi Osman Paşa ise sabit ve değişmez planlara bağlı kalmak yerine muharebenin seyri ve eldeki imkan ve kabiliyetler doğrultusunda ordunun düzenini sürekli değiştirerek netice aldı."
Değişen muharebe sahasında kim daha güçlüyse değil, kim daha hızlı adapte oluyorsa onun kazandığını anlatan Afyoncu, harekat ortamının artık yalnızca kara, deniz ve hava sahalarında verilen mücadeleyle sınırlı olmadığını, uzay, siber uzay, bilgi ortamının, yapay zeka, insansız sistemler, büyük veri ve elektromanyetik spektrumun etkisiyle savaşın ayrılmaz cepheleri haline geldiğini belirtti.
Afyoncu, harplerin cephe hatlarının ötesine taşındığını, ekonomik baskılar, bilişsel operasyonlar, dezenformasyon faaliyetleri ve vekil unsurların kullanımıyla çok katmanlı ve sürekli bir rekabet alanına dönüştüğünü dile getirdi.
Böyle bir güvenlik ortamında bir kurmay subayın görevinin yalnızca muharebeyi sevk ve idare etmek olmadığını kaydeden Afyoncu, kurmay subayın değişimin yönünü okuyabilen, belirsizlikleri yönetebilen, müşterek ve çok alanlı harekatı planlayabilen, teknolojiyi stratejik akılla birleştiren ve her şart altında inisiyatif alan bir lider olması gerektiğini vurguladı.