MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu: "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kurumlarımız ayağa kaldırıldı"

Yenilevent Kampüsü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen MSÜ Harp Enstitüleri 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRILDI"

Üniversitenin, rektör tayininden 27 gün sonra, 31 Ekim'de 17 ülkeden 126 misafir askeri personelle eğitime başladığını belirten Afyoncu, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde büyük yaralanan askeri eğitim kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve sivil üniversitelerimizin desteğiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı. Nitekim Milli Savunma Üniversitesi, kuruluşundan itibaren 44 ülkeden 3 bin 52 dost ve kardeş subay ve astsubayı, 64 bin 344'ü Türk olmak üzere 67 bin 396 öğrenci ve kursiyer subayı mezun etmiştir. Bu sayı Sayın Cumhurbaşkanım, çevremizdeki birçok komşumuzun subay ve astsubayından daha fazladır. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afyoncu, 15 Temmuz'da en fazla zarar gören eğitim kurumunun kurmaylık eğitimi olduğunu, kurmaylık sisteminin yeni baştan ele alındığını, müfredatın ve sistemin değiştirilerek 2017 yılında eğitime başlandığını bildirdi.

Kurmaylığın tabana yayılarak bir imtiyaz olmaktan çıkarıldığını söyleyen Afyoncu, "Yeni kurulan kademeli kurmaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kurmay subay ihtiyacı önemli ölçüde giderildi. Harp enstitülerimiz bugüne kadar Türk ve misafir askeri personel olmak üzere yaklaşık 5 bin kursiyer subaya eğitim verdi." diye konuştu.