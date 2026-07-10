NATO diplomasisi Külliye’de sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeler, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ikili temasların devamı niteliği taşıdı.

Kabullerde, Türkiye'nin söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerinin yanı sıra NATO müttefikliği çerçevesindeki işbirliği, bölgesel güvenlik, Avrupa'nın savunma mimarisi ve ortak gündemde yer alan başlıkların ele alındığı değerlendirildi. Ankara'daki zirvede savunma ve caydırıcılık konuları öne çıkarken, liderler arasındaki ikili temaslar da diplomatik gündemin önemli bölümünü oluşturdu. Ankara'da gerçekleştirilen temaslar, Türkiye'nin Balkanlar ve Avrupa'daki müttefikleriyle siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik mesajlar açısından önem taşıdı.