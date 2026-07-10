Reklamı reddettik denetimler başladı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dördüncü gününde devam etti. Duruşmada dinlenen A-101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın davetiyle katıldığı toplantıda, Tanju Özcan başkanlığında BOLSEV için reklam anlaşmasının gündeme getirildiğini söyledi. Teklif edilen reklam çalışmasının şirketlerine aylık yaklaşık 1 milyon liralık maliyet oluşturacağını belirten Keskin, şirket yönetiminin bölgesel reklam yapılmaması yönünde karar aldığını, teklifin reddedilmesinin ardından marketlere yönelik denetimlerin başladığını ifade etti. Keskin, bazı şubeler hakkında mühürleme kararı alınması üzerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını anlattı.

300 BİN LİRA VERDİM

Şok Marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan da Mayıs 2024'te belediyede düzenlenen toplantıya katıldığını ve kurulacak vakıf için billboard reklamı verilmesinin istendiğini söyledi. Karar verme yetkisinin bulunmadığını belirterek konuyu şirket merkezine ilettiğini ifade eden Baycan, toplantıdan yaklaşık bir hafta sonra belediye denetimlerinin başladığını öne sürdü. Müşteki sıfatıyla ifade veren Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış yapmasının istendiğini 300 bin lira nakit para teslim ettiklerini ifade etti.