SON DAKİKA | CHP'de yeni 'arınma' dalgası: 7 il başkanı daha görevden alındı
Son dakika haberleri... CHP'de Kemal Kılçdaroğlu ile başlayan 'arınma' süreci devam ediyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının daha görevden alındığını duyurdu. Feshedilen 15 il yönetimine ise yeni atamalar yapıldı.
Mahkemenin "Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ve görevden alınmasına yönelik kararların alınırken daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atamalar yapıldı.
15 İLE ATAMA YAPILDI, 7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK, daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni atamalar yaptı, 7 ilde il ve merkez ilçe yönetimlerini görevden aldı. Daha önce görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bugün görevden alınan Giresun ve Trabzon il başkanları ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık." dedi.